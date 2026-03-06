Napoli infortunio e fasciatura per Vergara | cos’è successo con il Torino

Durante la partita tra Napoli e Torino, Antonio Vergara è uscito dal campo dolorante al termine del primo tempo. L'esterno del Napoli ha subito un infortunio e si è fatto vedere con una fasciatura alla gamba, senza ulteriori dettagli ufficiali disponibili. La partita si è svolta al Maradona, nella 28esima giornata di Serie A.

(Adnkronos) – Infortunio per Antonio Vergara. Oggi, venerdì 6 marzo, l'esterno del Napoli è uscito dolorante al termine del primo tempo della sfida del Maradona contro il Torino, valida per la 28esima giornata di Serie A. Durante gli ultimi minuti della prima frazione, Vergara ha accusato un problema al piede sinistro, restando a terra e venendo subito soccorso dallo staff medico partenopeo. Vergara ha quindi abbandonato il campo, lasciando in dieci i suoi negli ultimi istanti del primo tempo, e rientrando negli spogliatoi. Dopo un consulto con Conte e lo staff tecnico, l'allenatore del Napoli ha deciso per il campo, inserendo al suo posto Zambo Anguissa, al rientro dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per diversi mesi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Napoli-Torino, infortunio per Vergara: le condizioni del 26 azzurro Leggi anche: Infortunio Vergara: si ferma l’attaccante in Napoli Torino. Le sue condizioni e quanto può rimanere fuori Tutto quello che riguarda Napoli infortunio e fasciatura per.... Temi più discussi: Inter, problemi per Bonny: ghiaccio dopo il cambio, gli aggiornamenti sulle sue condizioni; Gutierrez è l’esterno bipartisan; Consigli fantacalcio 27^ giornata, i migliori portieri per fascia: il volo dei Corvi; Napoli, ritorno di fiamma sulla fascia: il nome che arriva dalla Germania intriga Conte. Napoli-Torino, infortunio per Vergara: le condizioni del 26 azzurroProblema per Vergara alla fine del primo tempo del match tra Napoli e Torino. Il 26 azzurro ha lasciato il campo senza una scarpa, a causa, ... msn.com Napoli-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvTorna in campo il Napoli. Oggi, venerdì 6 marzo, i partenopei sfidano il Torino - in diretta tv e streaming - allo stadio Maradona nella 28esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla ... lamilano.it Eljif Elmas makes it two for Napoli Napoli 2-0 Torino x.com Serie A, in campo Napoli-Torino: scaligeri a caccia di punti per lasciare l’ultimo posto La squadra di Conte sfida i gialloblù allo Stadio Maradona per mantenere il posto in Champions Segui la cronaca testuale su Rainews.it - facebook.com facebook