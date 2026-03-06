Napoli donna accoltellata su un autobus della linea C32 | arrestato un 39enne

Una donna di 32 anni è stata accoltellata al volto e alle braccia su un autobus della linea C32 a Napoli. Un uomo di 39 anni è stato subito arrestato dopo averla minacciata con un coltello. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l'aggressore, che ora si trova in custodia. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate.

La vittima, una 32enne, è stata ferita al volto e alle braccia dopo essere stata minacciata con un coltello. L’uomo, già in cura per problemi psichiatrici, è stato arrestato e portato nel carcere di Poggioreale. Le testimonianze dei presenti Sono 15 i minuti dell’interminabile incubo che ha vissuto una donna ieri sera nel quartiere Vomero a Napoli. Una 32enne è stata accoltellata a bordo di un autobus della linea C32 dell’Anm. Secondo quando ricostruito dalle forze dell’ordine, l’aggressione è avvenuta all’improvviso. Infatti, un uomo di 39 anni avrebbe colpito la vittima senza alcun motivo apparente, sotto gli occhi increduli dei passeggeri presenti sul mezzo pubblico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Dovrà rispondere di lesioni personali gravi e sequestro di persona il 39enne che ieri sera a Napoli ha accoltellato una 32enne a bordo...

È stato arrestato per i reati di lesioni personali gravi e sequestro di persona, ed è ora rinchiuso nel carcere di Poggioreale, l'uomo di 39...

Napoli, accoltella una donna al volto e alle braccia su un bus dell'Anm: arrestato 39enne. Uil Trasporti annuncia sciopero.

La ragazza accoltellata ieri e ferita a volto e braccia su un bus a Napoli è stata sequestrata per 15 minuti. Ora è ricoverata in ospedale. L'aggressore 39enne è in carcere a Poggioreale.

