Napoli contro il Torino uno squillo per tempo | terzo posto consolidato con A Santos ed Elmas Ai granata non basta Casadei

Il Napoli ha battuto il Torino 2-1 in una partita in cui ha segnato un gol nel primo tempo e due nel secondo, garantendo così il terzo posto in classifica. Apre le marcature al 7’ il portiere Alisson, mentre Elmas sigla il raddoppio al 24’ della ripresa e Casadei accorcia le distanze al 41’. La formazione partenopea si è schierata con un 3-4-2-1, e il Torino ha tentato di reagire senza riuscire a pareggiare.

Napoli-Torino 2-1 Marcatori: 7' pt Alisson; 24' st Elmas; 41' st Casadei. Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano (38' st Mazzocchi), Gilmour, Elmas, Spinazzola (24' st Gutierrez); Vergara (1' st Anguissa), Alisson (33' st De Bruyne); Hojlund (38' st Lukaku). A disp.: Meret, Contini, Beukema, Giovane. All.: Conte. Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati (33' st Anjorin), Gineitis (22' st Casadei), Obrador (12' st Pedersen); Vlasic; Simeone (22' st Kulenovic), Zapata (12' st Adams). A disp.: Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze, Njie. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Napoli, contro il Torino uno squillo per tempo: terzo posto consolidato con A. Santos ed Elmas. Ai granata non basta Casadei Il Napoli batte il Torino 2-1 al Maradona: ad Alisson Santos ed Elmas risponde CasadeiL’undici di Conte domina per lunghi tratti l’incrocio con i granata, mettendo al sicuro il risultato con un gol per tempo. Udinese corsara a Torino: Zaniolo ed Ekkelenkamp, ai granata non basta CasadeiAll’Olimpico Grande Torino finisce 2-1 per l’Udinese, che torna alla vittoria dopo tre giornate e ferma la corsa del Torino, reduce dal 3-0 di Verona... Contenuti e approfondimenti su Napoli contro il Torino uno squillo per.... Temi più discussi: Serie A: Napoli-Torino DIRETTA e FOTO; Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: Conte con Milinkovic-Savic in porta. D'Aversa sceglie Zapata; I convocati per Napoli-Torino; Probabili formazioni Napoli-Torino, Anguissa c'è? Le ultime su McTominay, Aboukhlal, De Bruyne e chi gioca. Il Napoli batte il Torino 2-1Il Napoli consolida il terzo posto in campionato e il piazzamento Champions, battendo il Torino per 2-1 nell'anticipo della 28esima giornata della serie A allo stadio Maradona. La squadra di Conte - c ... rainews.it Il Napoli batte il Torino: 2-1 al Maradona. Conte ritrova De Bruyne e AnguissaIl Napoli vince due volte contro il Torino: nel risultato e nel ritorno in campo di Kevin De Bruyne. Finisce 2-1 per gli azzurri al Maradona nell'anticipo che apre la 28ª giornata della Serie A 2025/2 ... calciomercato.com Sal Da Vinci e il Napoli: un amore da “Per sempre sì” di stagione in stagione. Il vincitore del Festival di Sanremo 2026 ha alzato il Leone d’oro per la prima volta allo stadio Diego Armando Maradona - facebook.com facebook #DAversa, rimpianti #Toro a #Napoli: "Potevamo uscire imbattuti, non abbiamo mai mollato" x.com