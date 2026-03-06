Napoli bus C32 | 15 minuti di terrore avvocata salvata

Nel pomeriggio del 5 marzo 2026, a Napoli, un bus di linea C32 è stato protagonista di un episodio violento durato circa 15 minuti. Un’avvocata che si trovava a bordo è stata salvata in extremis da un intervento di alcuni passanti. L’azione ha causato panico tra i passeggeri e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Nel cuore di Napoli, nella serata del 5 marzo 2026, si è consumato un atto di violenza improvvisa che ha scosso la comunità locale. Un uomo con una storia clinica nota ha aggredito brutalmente una giovane avvocata penalista all'interno di un autobus pubblico della linea C32. L'evento si è svolto in via Simone Martini, trasformando uno spostamento quotidiano in una scena da film dell'orrore durata circa quindici minuti. La vittima, identificata come Alessia Viola, ha subito colpi al volto e alle braccia mentre cercava di proteggersi dall'aggressore, Antonio Meglio. L'uomo, originario di Pianura, aveva addosso una lama aggiuntiva oltre a quella usata per l'attacco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Terrore a Napoli, su bus linea C32 uomo di 39 anni accoltella più volte una 32enne al volto e alle braccia, fermato dai passeggeri rischia linciaggioTerrore a Napoli, su bus uomo di 39 anni accoltella più volte una 32enne al volto e alle braccia, fermato dai passeggeri rischia linciaggio.

La ragazza accoltellata sul bus a Napoli sequestrata per 15 minuti, è ricoverata al Cardarelli: aggressore in carcereLa ragazza accoltellata ieri e ferita a volto e braccia su un bus a Napoli è stata sequestrata per 15 minuti.

Contenuti utili per approfondire Napoli bus C32 15 minuti di terrore....

Temi più discussi: La ragazza accoltellata sul bus a Napoli sequestrata per 15 minuti, è ricoverata al Cardarelli: aggressore in carcere; Accoltellata su un bus al Vomero: la donna resta in ospedale, arrestato l'aggressore; Napoli, accoltella una donna sul bus: arrestato; Sangue sul bus, psicopatico accoltella una passeggera.

La ragazza accoltellata sul bus a Napoli sequestrata per 15 minuti, ora è ricoverata al CardarelliLa ragazza accoltellata ieri e ferita a volto e braccia su un bus a Napoli è stata sequestrata per 15 minuti. Ora è ricoverata in ospedale. L’aggressore 39enne è in carcere a Poggioreale. Segui le not ... fanpage.it

Napoli, era in cura per problemi psichiatrici l’aggressore del busNapoli – Quindici minuti di puro terrore, vissuti con la lama di un coltello puntata alla gola. È il bilancio della serata di follia consumatasi ieri per le strade di Napoli, dove un uomo di 39 anni h ... cronachedellacampania.it

+++Terrore sul bus a Napoli: accoltellata da uno sconosciuto+++ - facebook.com facebook

Guerri Napoli, ufficiale la firma del playmaker Kristupas Zemaitis legabasket.it/news/138079/na… #LBAMercato #TuttoUnAltroSprt x.com