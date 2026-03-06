Napoli | 26.000 euro vinti all’Arenella con terno e ambi

A Napoli, in via Giacinto Gigante nell’Arenella, un punto vendita ha registrato una vincita di oltre 26.000 euro. La somma deriva da un terno e tre ambi estratti sulla ruota Nazionale. L’evento si è verificato recentemente e riguarda i risultati di una schedina giocata in quel locale. La vincita è stata confermata dagli organizzatori del gioco.

Un terno e tre ambi estratti sulla ruota Nazionale hanno fatto registrare una vincita di oltre 26.000 euro in un punto vendita situato in via Giacinto Gigante, nel quartiere dell'Arenella a Napoli. L'estrazione del giovedì 5 marzo 2026 ha generato premi per un totale di 5,3 milioni di euro a livello nazionale, contribuendo al montepremi complessivo di 263,2 milioni di euro registrati dall'inizio dell'anno corrente. I festeggiamenti si concentrano nella zona residenziale di via Giacinto Gigante, dove la fortuna ha premiato un giocatore locale con una somma che rappresenta un evento eccezionale per il territorio napoletano.