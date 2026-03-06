Napoli | 15 minuti d’incubo su un bus donna accoltellata e sequestrata

Un episodio di violenza si è verificato nel quartiere Vomero a Napoli, dove un uomo ha aggredito una donna su un autobus della linea C32. Dopo averla colpita, l’uomo ha sequestrato la donna e sono durati circa quindici minuti di tensione e paura. Le forze dell’ordine sono intervenute per bloccare il soggetto e soccorrere la donna.

Quindici minuti di terrore hanno scosso il quartiere Vomero a Napoli, dove un uomo ha aggredito una donna su un autobus della linea C32. L'aggressore, un 39enne residente a Pianura, è stato bloccato dai carabinieri e arrestato per lesioni gravi e sequestro di persona. La vittima, una donna di 32 anni, è stata colpita al volto e alle braccia in via Simone Martini senza che vi fosse alcun legame personale con l'assalitore. Trasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli, la paziente non corre più pericolo di vita nonostante le ferite profonde e la perdita di sangue. La scena si è trasformata in un incubo domestico quando l'uomo ha trasformato la donna in ostaggio, tenendola stretta e minacciandola con un coltello mentre il conducente fermava il mezzo nel traffico cittadino.

La ragazza accoltellata sul bus a Napoli sequestrata per 15 minuti, è ricoverata al Cardarelli: aggressore in carcereLa ragazza accoltellata ieri e ferita a volto e braccia su un bus a Napoli è stata sequestrata per 15 minuti.

Napoli, donna accoltellata su un bus al Vomero: fermato l’aggressoreL’episodio è avvenuto ieri sera su un autobus della linea C32 dell’Anm in via Simone Martini, nel quartiere Vomero.

