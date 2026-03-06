Nantes-Angers sabato 07 marzo 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Sabato 7 marzo 2026 alle ore 17:00 si sfidano Nantes e Angers. Sono state diramate le formazioni ufficiali e sono disponibili quote e pronostici. Il Nantes di Kantari si trova in fondo alla classifica e cerca di ottenere una vittoria. L’Angers, sotto la guida di Dujeux, affronta la partita con i convocati disponibili.

Il Nantes di Kantari è ancora vivo in fondo alla classifica, e proverà a rialzare la testa quest'oggi contro l'Angers di Dujeux. I canarini hanno battagliato contro un Lille in forma e sono usciti dal Pierre Mauroy con una sconfitta di misura, la quindicesima stagionale. Il pareggio dell'Auxerre li rimette al penultimo posto, ma i segnali di ripresa ci sono e ci sono anche abbastanza.