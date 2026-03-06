Museo Pietrarsa | 1 euro per le donne omaggio per le ferrovie

Il Museo Pietrarsa ha annunciato un'iniziativa speciale in cui le donne potranno entrare con un biglietto da un euro, mentre tutte le persone che visitano il museo riceveranno un omaggio legato alle ferrovie. L'evento prevede l'uso degli spazi industriali del museo per creare un tributo dedicato al ruolo femminile nella storia delle ferrovie.

Il Museo di Pietrarsa trasformerà i suoi spazi industriali in una celebrazione dedicata al ruolo femminile, unendo cultura e memoria storica. L’evento si svolgerà oggi stesso, venerdì 6 marzo 2026, offrendo accesso a prezzi simbolici e performance teatrali che raccontano le vite delle operaie. L’iniziativa coincide con la data simbolo dell’8 marzo, ma anticipa la celebrazione già da questo venerdì mattina. Le donne potranno accedere alle officine e ai padiglioni storici pagando un biglietto speciale di un solo euro, mentre il personale ferroviario in servizio entrerà gratuitamente grazie alla tessera CLC. Non si tratta di una semplice visita guidata, ma di un percorso esperienziale che trasforma il vapore delle vecchie locomotive in metafora di resistenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Museo di Pietrarsa celebra le donne tra cultura, bellezza e omaggiIl Museo di Pietrarsa celebra le donne tra cultura, bellezza e “racconti in movimento”.

Gipsy’s King, omaggio a Morricore e ingresso gratuito per le donne al museo: cosa fare nel weekend a MessinaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Tutti gli aggiornamenti su Museo Pietrarsa.

Temi più discussi: Museo di Pietrarsa celebra la Giornata della Donna: l'8 marzo biglietto a 1 euro, brindisi e teatro; 8 marzo al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa; Il Museo di Pietrarsa celebra le donne tra cultura, bellezza e omaggi; A Napoli il nuovo Museo dei Trasporti con i vecchi bus, i tram e i treni gialli della metro 1.

Il Museo di Pietrarsa celebra le donne tra cultura, bellezza e omaggiDalle 9:30 alle 19:30, tutte le donne potranno accedere al Museo di Pietrarsa con biglietto speciale al costo di 1,00 euro, mentre l’ingresso sarà gratuito per le visitatrici in possesso di CLC per fe ... napolitoday.it

Museo di Pietrarsa celebra la Giornata della Donna: l’8 marzo biglietto a 1 euro, brindisi e teatroNapoli – Una giornata tra cultura, memoria e partecipazione per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Domenica 8 marzo il Museo Nazionale ... pupia.tv

Domenica 8 marzo, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa celebra tutte le donne con una giornata speciale tra locomotive storiche, panorami sul mare e teatro itinerante. Dalla visita al museo con un biglietto di ingresso speciale per tutte le visitatrici, all - facebook.com facebook