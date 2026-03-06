Mur sblocca 868mila euro | 24 ricercatori fissi per l’UnivPM

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha assegnato 868 mila euro all’Università di Pesaro e Urbino, permettendo l’assunzione di 24 ricercatori a tempo indeterminato. La somma sarà utilizzata per rafforzare le attività di ricerca e didattica dell’ateneo, che ha ricevuto le risorse dopo aver presentato un apposito piano di sviluppo. La decisione mira a sostenere la crescita dell’istituto e delle sue capacità di ricerca.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha sbloccato un flusso di risorse per il sistema accademico regionale, destinando 868.000 euro all'Università Politecnica delle Marche per ingaggiare 24 ricercatori in due anni. L'intervento fa parte di una manovra più ampia che assegna complessivamente 1,3 milioni di euro a tutti gli atenei marchigiani, con l'obiettivo preciso di trasformare le competenze temporanee del Pnrr in posti strutturali. La decisione, firmata dalla ministra Anna Maria Bernini, mira a bloccare la dispersione dei talenti formati dai fondi di ripresa, garantendo stabilità contrattuale a professionisti chiave nel settore della ricerca scientifica.