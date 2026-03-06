Muore nella vongolara | condannato il capitano

Il 27 giugno di quattro anni fa, nel mare di Falconara, una vongolara si è ribaltata vicino alla Raffineria Api, causando la morte di Lauro Mancini, 57 anni, armatoren del peschereccio Emilia. Oggi il capitano del peschereccio è stato condannato in tribunale. La giornata di pesca si è conclusa tragicamente e ora si conosce la decisione giudiziaria riguardo alla responsabilità dell’incidente.

Era stata una brutta giornata di pesca quella del 27 giugno di quattro anni fa. Una vongolara si era ribaltata non molto distante dalla Raffineria Api, nel mare di Falconara, facendo morire annegato l’armatore del peschereccio Emilia, Lauro Mancini, 57 anni, anconetano. Una tragedia che si era consumata a circa mezzo miglio dalla costa, poco prima delle 5 e del sorgere del sole. A nulla erano serviti gli interventi tempestivi dei sommozzatori e del nucleo nautico dei vigili del fuoco perché Mancini era rimasto all’interno della cabina di manovra del natante, sommerso d’acqua. Quando è stato tirato fuori era già morto. Per quell’ incidente in mare è finito a processo il capitano dell’imbarcazione, un 62enne di Senigallia accusato di omicidio colposo e violazione del codice della navigazione per essere entrati in acque vietate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

