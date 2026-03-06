Il Mondiale MXGP 2026 di motocross sta per partire con il Gran Premio di Argentina, segnando l’inizio della stagione. Tra i favoriti ci sono un pilota che punta al bis e altri due che guidano un gruppo di rivali molto competitivi. L’appuntamento rappresenta l’apertura ufficiale di una serie di gare che definiranno i protagonisti di quest’anno.

Siamo giunti ufficialmente al momento di alzare il sipario sull’attesissimo Mondiale MXGP 2026. La classe regina si prepara per il via della propria stagione, che arriverà in occasione del Gran Premio di Argentina di questo weekend e, di pari passo, inizierà la caccia al titolo. Nella scorsa stagione il successo finale è andato al francese Romain Febvre che, anche per questo motivo, partirà da favorito anche nella edizione 2026. Il pilota del team Kawasaki, però, è perfettamente a conoscenza che il suo obiettivo sarà decisamente complicato. Il pacchetto degli avversari sarà nutrito e di alto livello. In prima fila, ovviamente, Tim Gajser. Lo... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Motocross, Mondiale MXGP 2026: i favoriti. Febvre vuole il bis ma Gajser e Herlings guidano un gruppo di rivali di alto livello

Leggi anche: Motocross, Mondiale MX2 2026: i favoriti. Laengenfelder favorito per il bis, ma occhio a belgi e italiani

GoPro: Tim Gajser 2025 FIM MXGP Moto 1 from Round 20 Australia

Tutto quello che riguarda Motocross Mondiale MXGP 2026 i favoriti....

Temi più discussi: Motocross, GP Argentina 2026: orari MX2 e MXGP, programma, tv, streaming; MXGP 2026: tra assenze confermate e partecipazioni in dubbio. Grandi assenti dietro al primo cancello mondiale; MXGP 2026, analisi e favoriti: la stagione più equlibrata di sempre?; MXGP 2026: Athena e GET rivoluzionano l'elettronica motocross.

Motocross, Mondiale MXGP 2026: tutti i piloti e le scuderie iscritte19 appuntamenti da marzo a settembre, due gare per ogni tappa, circa 35 o 40 piloti per gara. Ci sono tutti i presupposti per vivere una grandissima ... oasport.it

Motocross, Mondiale MXGP 2026: i favoriti. Febvre vuole il bis ma Gajser e Herlings guidano un gruppo di rivali di alto livelloSiamo giunti ufficialmente al momento di alzare il sipario sull'attesissimo Mondiale MXGP 2026. La classe regina si prepara per il via della propria ... oasport.it

Dal Motocross all'Ironman: la Storia Incredibile di Giovanni Canapini #daddocè #mondotriathlon #ioTRIamo #triathlon #trilife #fczstyle #daddosport #govegan - facebook.com facebook