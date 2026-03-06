mostra per scoprire i sommergibili storici

Domani alle 11 viene inaugurata al Sacrario dei caduti in corso Diaz 95 la mostra intitolata “Gente degli Abissi”. L’esposizione è dedicata alla storia dei sommergibili e sarà aperta al pubblico per scoprire i veicoli subacquei storici. L’evento si svolge presso il luogo che ospita le memorie dei caduti e durerà fino a data da definirsi.

Sarà inaugurata domani alle 11, presso il Sacrario dei caduti, in corso Diaz 95, la mostra ’Gente degli Abissi’. Forlì si immerge nella storia, tecnica e curiosità dei sommergibili italiani dalle origini alla difesa delle infrastrutture sottomarine, con un ricco programma di eventi che prevede fino al 22 marzo la presentazione di libri, conferenze, visite guidate e un concerto degli studenti dell’Istituto musicale Masini. L’esposizione, ad ingresso libero, resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 ed è organizzata dai gruppi di Forlì e Ravenna dell’Associazione nazionale marinai d’Italia, in collaborazione con l’Associazione mutilati e invalidi di guerra, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

