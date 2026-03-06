Morti sospette | la figlia chiede verità su Vittorio Benini

Una donna ha chiesto chiarimenti sulla morte di Vittorio Benini, avvenuta il 13 ottobre 2025. La famiglia sta seguendo un procedimento giudiziario che riguarda sospette morti multiple. La richiesta di verità nasce dall’esigenza di fare luce su quanto accaduto e di ottenere risposte ufficiali. La vicenda è al centro di un’indagine in corso.

La morte di Vittorio Benini, deceduto il 13 ottobre 2025, ha portato la famiglia a chiedere chiarezza in un contesto di inchiesta giudiziaria su presunti omicidi plurimi. L'operatore Luca Spada, indagato per crimini commessi durante trasporti sanitari, era presente sul mezzo dove si trovava l'anziano.L'episodio si colloca all'interno di una serie di decessi sospetti avvenuti in breve tempo, che hanno scatenato un'indagine della Procura della. La figlia Valeria Benini ha sottolineato come il padre fosse attivo e autosufficiente prima dell'evento, sperando che il suo caso non sia collegato alle accuse mosse contro l'operatore della Croce Rossa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Trasporto sanitario: la morte di Vittorio Benini, il caso SpadaUn trasporto sanitario ha trasformato una semplice visita specialistica in un dramma familiare che si conclude con la perdita di Vittorio Benini,...

Leggi anche: Morti sospette, il dolore della figlia di una presunta vittima: "Papà stava bene, era attivo. Speriamo non c'entri"

Altri aggiornamenti su Vittorio Benini.

Argomenti discussi: Morti sospette, si fa avanti una seconda famiglia: il padre colpito da malore appena uscito dall'ospedale di Santa Sofia.

Morti sospette, il dubbio su un altro decesso. La figlia: Fu portato a Forlì per una visita e non si riprese piùValeria Benini, una delle quattro figlie di Vittorio Benini, morto a 84 anni il 13 ottobre scorso, si è fatta avanti, insieme alle sorelle, per vederci chiaro sulla morte del padre, anche lui anziano ... forlitoday.it

Subito dopo la partenza, l'arresto cardiaco. Morti in ambulanza, parla l'avvocato di una famigliaUn caso analogo a quello già preso in esame, per cui i parenti hanno sporto denuncia. Era una visita di controllo da Santa Sofia a Forlì - racconta il legale - ma tutto è precipitato all'improvviso ... rainews.it