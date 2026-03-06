Morti sospette in ambulanza i colleghi di Spada dal pm | Succedevano cose strane E lui va davanti al tribunale

In un procedimento giudiziario che coinvolge Luca Spada, si sono verificati eventi ritenuti sospetti durante interventi in ambulanza, secondo quanto riferito dai colleghi dell’indagato al pubblico ministero. Questi ultimi hanno segnalato comportamenti strani e situazioni anomale occorse in servizio. Spada si trova ora davanti al tribunale, mentre la vicenda si fa sempre più complessa e articolata.

Forlì, 6 marzo 2026 – Il caso Luca Spada s'infittisce. Le pieghe della trama appaiono di giorno in giorno vaste, articolate. Oscure. Come il ruolo dei colleghi del 27enne autista soccorritore della Croce Rossa accusato dalla procura di Forlì di avere ucciso cinque anziani che lui stesso ha trasportato (tra il febbraio e il novembre 2025) da case di cura all'ospedale forlivese per visite o accertamenti. Pazienti malati. Ma non terminali (a parte un caso). Chi è Luca Spada, l'autista soccorritore indagato per l'omicidio volontario di anziani in ambulanza Diversi colleghi di Spada sono stati sentiti dai pm come testimoni. Con la tecnica del sit, sommarie informazioni testimoniali, disciplinate dal codice di procedura penale. Gli operatori: Rapporti tesi. Per l'indagato intervista Rai a Palazzo di Giustizia: Interrogatemi. Pista agenzia funebre come movente: confeme e smentite. Le morti sospette di cinque anziani, tutti con patologie croniche, sono avvenute durante o dopo alcune operazioni di trasporto «secondario», trasferimenti organizzati in ambulanza per esigenze cliniche non di emergenza (visite, esami o controlli sanitari)