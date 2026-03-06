Morte Pietro Picariello SAPPE | Vicinanza e affetto alla famiglia e ai colleghi

Il Corpo di Polizia Penitenziaria piange la scomparsa dell’assistente Pietro Picariello, deceduto all’età di 38 anni. La notizia è stata diffusa dal SAPPE, che ha espresso vicinanza e affetto alla famiglia e ai colleghi di Picariello. La sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio tra chi lo conosceva e lavorava con lui.

Lutto nel Corpo di Polizia Penitenziaria per la prematura scomparsa dell’assistente Pietro Picariello, morto all’età di 38 anni. Picariello prestava servizio presso la Casa Circondariale di Avellino “Antimo Graziano” ed era anche vicesindaco del Comune di Quadrelle. La sua improvvisa scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra i colleghi e tra quanti hanno avuto modo di apprezzarne le qualità umane e professionali. Il SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) ha espresso profondo cordoglio per la perdita del giovane poliziotto, manifestando vicinanza e affetto alla famiglia e ai colleghi della Casa Circondariale di Avellino in questo momento di grande dolore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Morto Pietro Picariello, lutto a Quadrelle: il vicesindaco ci lascia a 38 anniUna notizia terribile: è confermata la morte improvvisa di Pietro Picariello, 38 anni, vicesindaco e agente della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Avellino. La notizia è giunta me ... alphabetcity.it

Dolore e tristezza a Quadrelle per la morte del vicesindaco PicarielloQUADRELLE- Il dolore della comunita’ mandamentale per la prematura scomparsa del vicesindaco Pietro Picariello, che lascia moglie e un bimbo di sette mesi. Tristezza e dolore nelle parole del sindaco ... irpinianews.it