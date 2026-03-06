Morte di Sergio Tamburini al via le operazioni per il recupero delle ossa nel lago

Dopo 53 anni, sono iniziate le operazioni di recupero delle ossa di Sergio Tamburini nel lago di Garda. L'uomo era scomparso dopo un incidente con il suo camion lungo la statale Gardesana Orientale, vicino a Torbole. Le operazioni di rimozione sono state avviate nelle ultime ore e coinvolgono le forze di soccorso che lavorano nel lago.

Ci sono voluti 53 anni per riuscire a individuare i resti di Sergio Tamburini, inghiottito dal lago di Garda assieme al suo camion a seguito di una fuoriuscita lungo la statale Gardesana Orientale, nei pressi di Torbole. Con lui c'era un collega, il cui cadavere fu recuperato nell'immediatezza. Oggi, 6 marzo 2026, saranno avviate le operazioni di recupero dei resti, coordinate dalla guardia costiera e dai vigili del fuoco. Una volta recuperati, saranno sottoposti ad analisi approfondite per determinare con certezza l'identità e attribuirli al camionista.

Ossa umane nel lago: forse sono i resti di Sergio TamburiniIl 37enne morì oltre mezzo secolo fa in un incidente mentre era alla guida di un camion dell'Arcese Trasporti che si inabissò tra Torbole e Malcesine.

