Un video ricostruisce i momenti prima della caduta di David Rossi dall'ufficio di Banca Monte dei Paschi di Siena il 6 marzo 2013. La ripresa mostra cosa accade all’interno dell’ambiente poco prima dell’incidente, offrendo una nuova prospettiva su quanto potrebbe essere successo in quei istanti. La sequenza è stata diffusa come parte delle indagini in corso.

AGI - Un filmato propone una ricostruzione di quanto potrebbe essere avvenuto all'interno dell'ufficio di David Rossi nei momenti precedenti alla caduta dalla finestra della sede di Banca Monte dei Paschi di Siena, il 6 marzo 2013. La ricostruzione si basa sulle analisi tecniche e sulle perizie acquisite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta. Il video è stato presentato oggi a Siena, durante la presentazione del rendiconto di metà mandato della commissione. Il lavoro è stato realizzato utilizzando gli elementi emersi durante i mesi di lavoro: le lesioni riscontrate sul corpo, la collocazione della finestra e gli ultimi movimenti ricostruiti dagli investigatori. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Morte di David Rossi: la ricostruzione video che rafforza la pista dell’omicidio

