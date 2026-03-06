In occasione della festa della donna, il Comune di Ponte Buggianese e la commissione cultura hanno organizzato la presentazione del libro

In occasione della festa della donna, il Comune di Ponte Buggianese, assieme alla commissione cultura, presenta il libro "Una mimosa per dire.. donna", scritto da Tamara Morelli. L’autrice, in questa opera, propone un viaggio narrativo, che dà voce alle emozioni, alle battaglie e alla bellezza dell’essere donna, raccogliendo le storie ed i pensieri che parlano di coraggio, delicatezza, identità e rinascita. Tamara Morelli accompagna così il lettore in un percorso intimo e universale, capace di toccare corde profonde, e di offrire pure uno sguardo nuovo sulla quotidianità femminile. L’incontro è in programma domani, sabato 7 marzo alle ore 16, nella biblioteca comunale di Ponte Buggianese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morelli parla delle emozioni delle donne

