Morbi in crisi | 7 miliardi a rischio per la carenza di gas

Il distretto ceramico di Morbi, nel Gujarat, sta vivendo una crisi piena di incognite perché la produzione si ferma a causa della mancanza di gas naturale e propano. Questa situazione mette a rischio il lavoro di molte aziende e coinvolge circa 7 miliardi di persone che dipendono da quel settore. La carenza di risorse energetiche sta bloccando le attività industriali e creando preoccupazione tra gli operatori locali.

Il distretto ceramico di Morbi, nel Gujarat indiano, sta affrontando una paralisi produttiva imminente a causa della carenza di gas naturale e propano. La crisi geopolitica in Medio Oriente ha interrotto le forniture energetiche vitali per i forni industriali. Settori che valgono 7 miliardi di dollari rischiano la chiusura totale entro pochi giorni se non arrivano nuovi combustibili. Le esportazioni verso il Medio Oriente sono già bloccate e l'occupazione locale è minacciata da un crollo immediato. L'impatto economico del blocco energetico Il cuore pulsante dell'economia ceramica indiana si trova nello stato del Gujarat, precisamente a Morbi.

