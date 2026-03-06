Monteverro da sogno I calici d’eccellenza della Maremma conquistano il mondo

Monteverro, rinomata azienda vitivinicola della Maremma, sta vivendo un 2026 ricco di eventi e iniziative. La cantina ha presentato nuovi vini e partecipato a fiere internazionali, attirando l’attenzione di operatori del settore e appassionati. Le degustazioni e le collaborazioni con chef e sommelier stanno contribuendo a consolidare la sua presenza nel mercato globale.

Monteverro, eccellenza vitivinicola della Maremma più autentica, sta vivendo un 2026 denso di appuntamenti strategici. Caratterizzata da un'anima poliedrica — proprietà tedesca con Julia e Georg Weber, enologia francese firmata da Matthieu Taunay e un cuore profondamente toscano — la cantina di Capalbio continua a raccontare la propria vocazione internazionale attraverso etichette d'eccezione. Dopo la partecipazione a Wine Paris, nella capitale francese – fiera internazionale di riferimento per i professionisti del settore vinicolo – e a Slow Wine Fair, protagonista a Bologna della sua quinta edizione. Dal 15 al 17 marzo 2026, lo sguardo torna internazionale con l'evento ProWein Düsseldorf, importante centro europeo di commercializzazione di vini e distillati. Magia Monteverro. Dalla Maremma all'Olimpo del vinodi Camilla Garavaglia Dalle vigne della tenuta Monteverro si vede il profilo di Monte Argentario.