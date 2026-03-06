Montefredane | il Castello Caracciolo diventa hub per giovani migranti

A Montefredane il Castello Caracciolo è stato aperto come centro di ascolto e orientamento per giovani migranti non accompagnati. Si tratta di un nuovo presidio dedicato all’inclusione sociale, che mira a offrire supporto e assistenza a chi si trova in una condizione di vulnerabilità. Il progetto coinvolge enti locali e organizzazioni che operano nel settore dell’accoglienza.

Un nuovo presidio per l'inclusione sociale prende vita a Montefredane, trasformando il Castello Caracciolo in un centro di ascolto e orientamento dedicato ai giovani stranieri non accompagnati. L'inaugurazione ufficiale dell'Info Point del progetto PROG-656 FAMI avviene oggi, venerdì 6 marzo 2026, con l'obiettivo di fornire strumenti concreti per l'autonomia abitativa e lavorativa dei ragazzi. La struttura nasce come risposta diretta ai bisogni emergenti delle nuove generazioni, offrendo spazi aperti alla comunità dove consulenze e laboratori esperienziali possano favorire lo sviluppo di competenze professionali.