montefano la squadra ha avuto una crescita costante

A Montefano, un rappresentante della squadra ha commentato la stagione, affermando che il gruppo ha avuto una crescita costante. Ha aggiunto di aver sperato di mantenersi nella parte sinistra della classifica, ma non si aspettava di essere ora al terzo posto, considerando che in questa posizione ci sarebbero dovute essere formazioni più attrezzate.

"Speravo di stare nella parte sinistra della classifica, ma non di essere ora al terzo posto dove avrebbero dovuto esserci formazioni più attrezzate". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, commenta questa fase del torneo in cui i viola stanno raccogliendo i frutti dei lavoro. "La squadra – spiega – ha sempre dimostrato di essere un gruppo compatto anche nelle difficoltà e di sapere reagire. Siamo migliorati gradualmente dopo un avvio in cui abbiamo fatto benissimo a casa e malissimo in trasferta. Nel tempo i ragazzi sono cresciuti laddove c’era la possibilità di migliorarsi e nel contempo non si è peggiorato negli aspetti positivi". Questo andamento soddisfa Bonacci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

