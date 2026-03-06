Durante il Mondiale 2026, le partite saranno interrotte più frequentemente per le pause pubblicitarie, una novità che ricorda il basket più che il calcio tradizionale. La modifica ha suscitato reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le società organizzatrici puntano a sfruttare queste pause per aumentare le entrate pubblicitarie. La trasformazione del ritmo di gioco rappresenta un cambiamento evidente rispetto alle edizioni precedenti.

La Fifa introduce pause pubblicitarie dentro i tempi di gioco al Mondiale. Tre minuti di stop a metà frazione per gli spot: il calcio entra definitivamente nell’era dello sport-spettacolo televisivo Sarà un bellissimo Mondiale di calcio anche se somiglierà maledettamente al basket. O al calcio del futuro, nella migliore delle ipotesi, con viva e vibrante soddisfazione di chi cerca spazi di monetizzazione per rendere ancora più ricco il carrozzone. Benvenuti nel football di Gianni Infantino e speriamo che non gli venga in mente di inserire qualche altra modifica al regolamento (senza cambiarlo) per rendere più appetibile commercialmente quello che è stato per decenni il gioco più facile e tradizionale del mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mondiale 2026, partite in pausa per la pubblicità: una rivoluzione per il gioco (che diventa come il basket)

È poi vero che si gioca troppo? Il Napoli del 1989 giocò 60 partite con una rosa smallDe Laurentiis a Radio Crc è tornato all'attacco con un tema che tutti danno per assodato ma che non trova riscontri nei dati.

I Media nel 2026, AI diventa Agente, la Guerra per le IP infiamma e il FAST ridefinirà la PubblicitàIl 2026 si apre con una rivoluzione nel panorama mediatico globale: dall’Intelligenza Artificiale che diventa agente autonomo nello sport e...

EGIG PERFORMANCE - più grande non si può...... o forse si

Contenuti e approfondimenti su Mondiale 2026 partite in pausa per la....

Temi più discussi: Mondiale 2026, rivoluzione streaming: in Italia tutte le 104 partite in esclusiva su Dazn; Dove si vedrà il Mondiale 2026? In Rai solo 35 partite in chiaro e l'Italia (se si qualifica); Mondiali di calcio 2026, la Rai si assicura 35 partite in chiaro, comprese semifinali e finale; A 100 giorni dai Mondiali la partecipazione dell'Iran è a rischio.

Mondiali Calcio 2026, dove e quando vederli in diretta su DaznIl Mondiale di calcio 2026 rappresentano una svolta storica per il torneo FIFA. Per la prima volta la competizione sarà ospitata da tre Paesi -. tuttomercatoweb.com

Mondiale 2026, rivoluzione streaming: in Italia tutte le 104 partite in esclusiva su DaznSarà una Coppa del mondo di calcio all’insegna dello streaming. In Italia, tutte le partite del prossimo Mondiale saranno trasmesse in diretta solo su Dazn e quindi visibili da ... msn.com

Il 6 marzo la Giornata mondiale di preghiera, iniziativa ecumenica che coinvolge le donne cristiane di tutto il mondo. La riflessione affidata quest'anno alla Nigeria Continua a leggere l'approfondimento di Donatella Coalova https://buff.ly/ktnT9g7 - facebook.com facebook

Domande e risposte sul Mondiale di #Formula1: ecco perché la #Ferrari stavolta fa paura x.com