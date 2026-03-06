Moncalvo | 23 artisti spazi riconvertiti e selezione live

A Moncalvo, tra l’8 e il 22 marzo 2026, saranno coinvolti 23 artisti in un progetto di riconversione di spazi dedicati all’arte. Durante questo periodo, si terranno anche numerosi eventi live selezionati per l’occasione. La città si prepara a diventare un punto di riferimento per l’arte e la cultura nella regione.

Moncalvo si prepara a trasformarsi, tra l'8 e il 22 marzo 2026, nel nuovo epicentro della creatività regionale. L'evento che darà il via a questa stagione culturale è la mostra collettiva INVISIBILE, ospitata presso La Moncalvo Expo, un'ex struttura dell'ufficio del Turismo ora riconvertita in spazio espositivo. Ventitré artisti provenienti da diverse zone d'Italia presenteranno le loro opere, coprendo un ampio spettro di linguaggi visivi che va dalla pittura iperrealistica alla scultura, passando per l'astrattismo e la fotografia. L'inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 8 marzo alle ore 16.30, con una performance musicale dal vivo curata da Nicolò Costa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

