Il segretario generale della Federazione italiana medici di medicina ha dichiarato che l’ospedale Monaldi rappresenta un punto di riferimento per le eccellenze mediche e ha affermato che, in qualità di medico, ha scelto di operarsi in questa struttura. La sua dichiarazione sottolinea la reputazione dell’ospedale come centro di alta specializzazione.

«L'ospedale Monaldi è un punto di riferimento per le eccellenze mediche». Silvestro Scotti, segretario generale nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale, ha scelto di condividere pubblicamente il suo vissuto da paziente per lanciare un messaggio sul «valore umano e la professionalità di tanti». Il medico napoletano, che è anche vicepresidente vicario della Fondazione Enpam, spiega la necessità di «distinguere singoli sanitari da una struttura d'eccellenza». Dottor Scotti, perché vuole raccontare la sua esperienza al Monaldi? «Sono stato operato martedì alle corde vocali dopo un percorso di visite e controlli come tutti i pazienti.

