Oggi viene presentato a Monaco l’Annuario del galoppo 2025, un nuovo strumento per gli appassionati del settore. Il volume raccoglie i risultati di tutti gli eventi ippici che si sono svolti nel corso dell’anno, offrendo una panoramica completa delle competizioni e dei protagonisti coinvolti. Chi segue il mondo delle corse può così consultare facilmente tutte le informazioni più recenti.

I moltI appassionati del galoppo hanno oggi una nuova opportunità: tenersi aggiornati sui risultati di tutti gli eventi ippici accaduti nel 2025. Nel passato era questo un compito del Jockey Club Italiano che è stato però da qualche anno colpevolmente cancellato. Il redattore di questo voluminoso report (“Annuario del galoppo 2025”, oltre 4000 pagine) è Marco Monaco che presenta le sue ricerche con lo stesso logo del suo primo libro uscito qualche anno fa, “I leggendari”, con ovvio riferimento ai grandissimi campioni del galoppo. L’opportunità di saperne qualcosa di più verrà data a tutti gli appassionati domenica 8 marzo alle 11,30 nella club house sopra la segreteria dell’ippodromo allorché Marco Monaco presenterà la sua ricerca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monaco presenta l’Annuario del galoppo 2025

L’Annuario 2025 del Corriere dell’Irpinia: una memoria collettiva lunga 25 anniÈ in edicola l'Annuario 2025 del Corriere dell'Irpinia, giunto alla 25esima edizione, un traguardo significativo che conferma il valore e la...

Leggi anche: Annuario-Tv 2025, uno spettro si aggira nell’immaginario