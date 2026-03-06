Molestie ai clienti del supermercato denunciato un uomo | era appena tornato in libertà

Un uomo è stato denunciato dai Carabinieri di Faenza per molestie ai clienti di un supermercato. Era appena tornato in libertà e si sarebbe reso protagonista di un episodio di disturbo alla quiete pubblica. Il soggetto, cittadino straniero, maggiorenne e regolare sul territorio, è stato coinvolto in violazioni delle norme amministrative durante un’azione di controllo.

Una condotta recidiva: era già stato colpito da un Daspo che gli vietava di entrare nel supermercato dove in passato aveva ripetutamente infastidito la clientela L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari, era recentemente tornato in libertà dopo un periodo di detenzione. Proprio a causa della sua condotta recidiva, era stato colpito dalla misura del cosiddetto “Daspo urbano”, provvedimento che gli imponeva il divieto assoluto di accedere e stazionare nelle aree limitrofe a un supermercato della città, luogo dove in passato aveva ripetutamente infastidito la clientela e perpetrato piccoli reati. L’allarme è scattato immediatamente grazie alla segnalazione dei lavoratori del supermercato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

