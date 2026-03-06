Mole e Polveriera pioggia di milioni per nuovi lavori

La giunta ha approvato il progetto esecutivo per il recupero di due lati della Mole Vanvitelliana, uno verso terra e l’altro verso Porta Pia, inserendolo nel Piano delle città. Contestualmente, sono stati destinati milioni di euro ai lavori di ristrutturazione della Polveriera e delle aree circostanti, segnando un investimento importante per la riqualificazione di questi siti.

Mole Vanvitelliana, via libera della giunta al progetto esecutivo del recupero di due lati del 'pentagono' lato terra e lato Porta Pia previsto dal Piano delle città. A questo va aggiunta la rimodulazione della parte finanziaria che viene incrementata di oltre 1,2 milioni di euro per somme derivanti dalla escussione delle polizze e per quasi 99mila euro per avanzo da interventi pregressi; il tutto collegato ai 3,7 milioni finanziati da trasferimento statale Piano delle città del 2012 per un progetto complessivo che cuba 4,9 milioni di euro. Dopo il recupero delle ali della Mole lato Mare (parziale), lato Porta Pia parte sinistra, lato...