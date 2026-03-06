Modena-Cesena | derby decisivo streaming gratuito e 5 punti in gioco

Il 7 marzo alle 19.30 si disputerà il derby tra Modena e Cesena allo stadio Braglia. La partita si può seguire in diretta streaming gratuito su Dazn, senza bisogno di abbonamento. Sono in palio cinque punti e l’incontro rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. La sfida è molto attesa dai tifosi delle due città.

Il delicato scontro calcistico tra Modena e Cesena, in programma sabato 7 marzo alle ore 19.30 allo stadio Braglia, sarà accessibile a tutti tramite la piattaforma di streaming Dazn anche senza abbonamento. Questa opportunità di visione gratuita riguarda una sfida delicatissima che profuma di play-off, dove le due squadre lottano per un posto in Serie A stando a soli cinque punti di distanza nella classifica. La partita vedrà i padroni di casa accogliere il Cesena guidato da Mignani in un momento di forte tensione sportiva. Mentre i romagnoli affrontano una crisi con cinque giornate senza vittorie e una panchina instabile, i modenesi cercano di rimontare dopo le recenti sconfitte contro Padova e Virtus Entella. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cambia la viabilità in zona stadio per il derby Modena-CesenaSabato 7 marzo divieti di transito e sosta nelle vie limitrofe all’impianto sportivo e in zona Stazione.

Approfondimenti e contenuti su Modena Cesena derby decisivo streaming....

Temi più discussi: MODENA CALCIO, DERBY CON IL CESENA, UNA GARA DA NON SBAGLIARE; Modena Fc, l'avversario: derby contro un Cesena in difficoltà e reduce da otto ko nelle ultime undici gare; Lukaku in lacrime dopo il gol decisivo: Prima di arrivare a Napoli ero morto... Serie A Enilive; Serie B, il turno infrasettimanale: Venezia e Monza contro Avellino e Cesena. Per il Frosinone c'è Lorenzo Insigne.

Verso Modena - Cesena, Sottil: Intensi, non frenetici. Più calmi e lucidi, osiamo e torniamo sbarazziniL'allenatore dei canarini in vista del derby di domani sera al Braglia alle 19:30: Pyyhtia e Sersanti stanno arrivando, più il secondo del primo. Tutta la società sul pezzo per centrare i playoff d ... modenatoday.it

MODENA – CESENA, SOTTIL: LORO IN DIFFICOLTA, MA SONO UNA SQUADRA FORTENel video l’intervista a Andrea Sottil, Allenatore Modena Dopo i due stop di fila con Padova ed Entella, il Modena chiude una settimana impegnativa con il terzo match nel giro di pochi giorni: domani ... tvqui.it

#Modena- #Cesena, il #derby emiliano-romagnolo in diretta su #Dazn anche per i non abbonati #Calcio #SerieB x.com

Nuova puntata per Fischio Finale! Domenica torneremo in onda alle ore 19, sul canale 14 di Teleromagna, e commenteremo in studio queste partite: SERIE B Modena-Cesena SERIE C GIR. B Forlì-Livorno ECCELLENZA GIR. B Sampierana-Fratta Terme San - facebook.com facebook