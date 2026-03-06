Un giornalista di Sky News Arabia si trovava su un terrazzino nel centro di Tel Aviv quando, durante gli attacchi missilistici lanciati dall’Iran contro Israele, ha deciso di rimanere in diretta. Mentre si sentivano le esplosioni, ha continuato a raccontare gli eventi senza allontanarsi dal luogo. La sua presenza sul posto ha consentito di seguire da vicino le conseguenze degli attacchi.

Un inviato di Sky News Arabia ha scelto di restare su un terrazzino nel centro di Tel Aviv per raccontare in diretta gli attacchi missilistici lanciati dall’Iran contro Israele. Quando suonano le sirene d’allarme, mentre molti corrono nei rifugi, il giornalista continua la trasmissione con il microfono in mano. In cielo si vedono gli intercettori della difesa aerea israeliana partire dal complesso del Ministero della Difesa e colpire i missili in arrivo. Le esplosioni producono forti boati e lunghe scie di fumo sopra la città. Le immagini che le tv israeliane non mostrano. Le televisioni israeliane non trasmettono queste scene per via della censura militare in tempo di guerra, che vieta la diffusione di immagini potenzialmente utili al nemico per valutare l’efficacia dei raid. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Missili su Tel Aviv, giornalista resta in diretta tra le esplosioni durante gli attacchi

Esplosioni a Teheran, ripartono gli attacchi di Israele e Usa: «Colpito il cuore della capitale». Le sirene tornano a suonare a Tel Aviv – I videoÈ partita una nuova serie di attacchi da parte di Stati Uniti e Israele contro la capitale iraniana Teheran.

Guerra Israele-Usa-Iran, missili su Tel Aviv e Teheran. Trump ai curdi: «Attaccate» – La direttaNella notte del 6 marzo 2026 l’Iran ha lanciato una serie di missili e droni contro Tel Aviv in risposta all’attacco dell’Idf su Teheran.

