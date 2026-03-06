Minori non accompagnati | al via il corso per diventare tutori come partecipare

A Genova si svolgerà un corso dedicato alla formazione dei tutori volontari di minori non accompagnati. L’evento si terrà nelle giornate di venerdì 20, sabato 21 e venerdì 27 marzo, dalle 14 alle 19, presso la Sala Liguri nel mondo, messa a disposizione dalla Regione Liguria. Il corso è organizzato dal Garante regionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Il percorso formativo è rivolto alla sensibilità dei cittadini disponibili ad assumersi il ruolo di “genitore sociale” quale è il tutore volontario. Il corso di formazione costituisce una delle funzioni attribuite al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza regionale, in questo caso, dalla legge nazionale 47 del 7 aprile 2017 che, sulla scorta del principio fondamentale del divieto di respingimento di un minorenne che si trovi sul nostro territorio, senza genitori o altri adulti legalmente responsabili, ha introdotto un sistema di tutela specifica per i minori stranieri (non appartenenti alla comunità europea) arrivati in Italia. La... 🔗 Leggi su Genovatoday.it In Lombardia non ci sono abbastanza tutori per i minori non accompagnati: ne mancano 200I tutori incaricati di assistere i minori non accompagnati sono 737 in tutta la Lombardia. Minori stranieri non accompagnati, concluso con stage e offerte di lavoro il corso di formazioneFormazione specifica per ottenere qualifiche professionali spendibili nel mercato del lavoro; lezioni di italiano, matematica ed educazione civica:... Contenuti utili per approfondire Minori non accompagnati al via il corso.... Temi più discussi: Milano vista dal mare nello sguardo dei migranti minori non accompagnati; Il DDL immigrazione mette a serio rischio i diritti e l’inclusione dei minori non accompagnati; Meno di 300 giorni: l’accoglienza breve dei minori stranieri non accompagnati; Tavolo Tecnico Vulnerabilità: Focus Minori Stranieri Non Accompagnati. Minori non accompagnati: al via il corso per diventare tutori, come partecipareIl percorso formativo è rivolto alla sensibilità dei cittadini disponibili ad assumersi il ruolo di genitore sociale ... genovatoday.it Il DDL immigrazione mette a serio rischio i diritti e l’inclusione dei minori non accompagnatiLe Organizzazioni del Tavolo Minori Migranti 1 promuovono un appello al Governo e al Parlamento affinché si fermi l’adozione di norme che rischiano di compromettere alcune fra le principali tutele pre ... meltingpot.org Milano, calci e pugni a un 23 dopo averlo accoltellato Quattro minori in carcere per tentato omicidio I Carabinieri della compagnia Porta Monforte hanno arrestato quattro minorenni, due 16enni dello Sri Lanka e due 17enni italiani di seconda generazione con - facebook.com facebook Dalla Regione al via il corso per diventare tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati x.com