MiniPIA sospesi Battista Futuro Nazionale | La Regione chiarisca subito sui fondi per le imprese

Il rappresentante di Futuro Nazionale chiede che la Regione chiarisca immediatamente sulla sospensione dei fondi MiniPIA destinati alle imprese. Tarantini Time Quotidiano definisce questa sospensione un segnale preoccupante per il settore produttivo pugliese. La questione riguarda i bandi MiniPIA, che sono stati temporaneamente sospesi senza ulteriori spiegazioni ufficiali. La richiesta di chiarimenti mira a fare luce sulla situazione.

"La sospensione dei bandi MiniPIA rappresenta un segnale estremamente preoccupante per il mondo produttivo pugliese. Parliamo di uno degli strumenti principali che negli ultimi anni ha consentito a tante piccole e medie imprese di investire, innovare e creare occupazione". È quanto dichiara Battista, esponente di Futuro Nazionale, intervenendo sullo stop ai bandi regionali dedicati al sostegno delle imprese. "Il fatto che le richieste abbiano superato rapidamente le risorse disponibili dimostra una cosa molto chiara: in Puglia ci sono imprenditori che vogliono crescere, investire e creare lavoro.

