Minicozzi a Serluca | Interessante il focus sull’agricoltura delle aree interne

Un rappresentante del settore cerealicolo campano chiede l’istituzione immediata di un tavolo con la Regione per affrontare la crisi del settore, aggravatasi a causa dei recenti conflitti internazionali, prima con la guerra in Ucraina e ora con quella in Medio Oriente. Il focus principale riguarda l’agricoltura nelle aree interne e la necessità di interventi urgenti per sostenere gli operatori locali.

"Istituire con urgenza un tavolo con la Regione per fronteggiare la crisi del settore cerealicolo campano, accentuata dai recenti conflitti internazionali, prima con la guerra in Ucraina ed oggi con quella in Medio Oriente. Una crisi che colpisce soprattutto i produttori delle aree interne". "Parole – conclude Minicozzi che nel suo gruppo annovera circa 5mila partite iva del settore del Centro Sud – che ci lasciano ben sperare per il futuro. Il nostro auspicio è che i riflettori sulle aree interne continuino ad essere accesi e, per questo, sin d'ora, come ho già riferito all'assessore regionale, ci rendiamo disponibili ad ospitare un focus...

VIDEO/ Agricoltura, Serluca: "Settore primario volano di sviluppo, attenzione alle aree interne"

