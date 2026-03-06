Minaccia la compagna e brucia i vestiti del figlio | 41enne torna ai domiciliari

Un uomo di 41 anni di San Cipriano d’Aversa è stato rimesso agli arresti domiciliari dopo aver minacciato la compagna e dato fuoco ai vestiti del figlio. Il gip del tribunale di Napoli Nord, Ilaria Giuliano, ha deciso di non convalidare l’arresto effettuato giovedì dai carabinieri, che avevano intervenuto in seguito a un episodio di maltrattamenti in famiglia.

Il gip del tribunale di Napoli Nord Ilaria Giuliano non ha convalidato l'arresto di P.M., 41enne di San Cipriano d'Aversa fermato giovedì dai carabinieri dopo un episodio di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito, il 41enne avrebbe minacciato e insultato la compagna e, in preda all'ira amplificata dall'abuso di alcol, avrebbe dato fuoco ad alcuni indumenti del figlio minore. La donna terrorizzata si era recata dai carabinieri dove ha sporto denuncia.

