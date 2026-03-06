Mileto | PD affronta referendum e giustizia il 9 marzo

Il 9 marzo 2026 alle 17:30 si terrà a Mileto un incontro pubblico nella Sala Consiliare, incentrato sul referendum costituzionale e sulla riforma della giustizia. L’evento è promosso dal Partito Democratico, che affronterà questi temi durante il dibattito. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati e si svolgerà in un contesto di confronto diretto.

Il dibattito pubblico sul referendum costituzionale e sulla riforma della giustizia si terrà a Mileto il 9 marzo 2026 alle ore 17:30 nella Sala Consiliare. L'iniziativa è promossa dal Circolo del Partito Democratico locale, con l'intervento previsto dell'avvocato Giuseppe Altieri e del capogruppo regionale Ernesto Alecci. La scelta di portare la discussione nel piccolo comune vibonese non è casuale, ma risponde alla necessità di radicare i temi istituzionali nella realtà quotidiana delle aree interne della Calabria. Mentre le coste vedono affluire turisti, paesi come Mileto devono affrontare sfide diverse, dove la giustizia e le riforme hanno un impatto diretto sulla vita dei cittadini.