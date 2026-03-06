Milazzo Film Festival annunciata la presenza di Ficarra e Picone

Al Milazzo Film Festival, in programma dal 25 al 28 marzo, è stata annunciata la partecipazione di Ficarra e Picone, due comici noti per il loro lavoro in televisione e al cinema. La manifestazione si arricchisce di un nuovo nome tra gli ospiti, mentre il programma si avvicina alla sua prossima edizione. La presenza degli artisti è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione dell’evento.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Il duo comico palermitano riceverà da Giampaolo Letta il premio Excellence Acting Award in apertura dell'evento, in programma nella città del capo dal 25 al 28 marzo Diventa sempre più ricco il parterre di ospiti della nuova edizione del Milazzo Film Festival in programma dal 25 al 28 marzo. Sul palco del Teatro Trifiletti di Milazzo, durante la prima serata, saliranno Ficarra e Picone. Il duo comico siciliano, reduce dal successo della nuova serie Tv "Sicilia Express", andata in onda su Netflix il 5 dicembre 2025, riceverà il premio Excellence Acting Award.... 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Come finisce Santocielo: la spiegazione finale del film di Ficarra e Picone Leggi anche: Ficarra e Picone allo Spazio Scena con il film d'esordio "Nati stanchi" Aggiornamenti e notizie su Milazzo Film Festival. Milazzo Film Festival celebra gli attori con Banfi, Bentivoglio, Riondino, De AngelisLino Banfi, Fabrizio Bentivoglio, Michele Riondino, Caterina De Angelis, il podcaster Matteo Caccia, la giornalista parlamentare di La7 Alessandra Sardoni vincitrice del premio Scarabeo d’argento, ... ilmessaggero.it Giordana applaudito al Milazzo Film FestivalUn lunghissimo applauso ha accolto Marco Tullio Giordana e il suo film Rai Lea (2015) al Milazzo Film Festival - Attorstudio, la rassegna che si avvale dell’appassionata direzione artistica di Mario ... ilmessaggero.it