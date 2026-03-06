Milazzo | Ficarra e Picone ricevono il premio al talento narrativo

Il Milazzo Film Festival ha annunciato che il duo comico siciliano Ficarra e Picone sarà presente all’evento, che si svolgerà dal 25 al 28 marzo. Durante la cerimonia di apertura, riceveranno un premio per il talento narrativo. La loro partecipazione è confermata e il riconoscimento sarà consegnato in occasione dell’inizio della manifestazione.

Il Milazzo Film Festival annuncia la conferma della presenza del duo comico siciliano Ficarra e Picone, che riceveranno un riconoscimento speciale durante l'apertura dell'evento previsto dal 25 al 28 marzo. La dodicesima edizione della kermesse si terrà a Milazzo con ingresso gratuito alle serate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Oltre ai due attori palermitani, il programma include anche Monica Guerritore, Laura Morante, Marco Risi, Alberto Palmiero e Gaia Nugnes come ospiti confermati per questa nuova stagione culturale. Il premio Excellence Acting Award sarà consegnato da Giampaolo Letta, vicepresidente di Medusa Film, sottolineando il valore artistico del duo.