Milano la storia di Michele Da migrante bisognoso di aiuto a volontario che aiuta

A Milano, la vicenda di Michele, migrante che ha vissuto momenti di difficoltà e ora dedica il suo tempo ad aiutare gli altri come volontario. La sua storia si svolge tra incontri e servizi sul territorio. La narrazione si concentra sui passaggi chiave della sua esperienza, senza approfondimenti motivazionali o analisi. La sua attività attuale rappresenta un percorso di impegno diretto e concreto.

Milano, la storia di Michele, migrante oggi diventato volontario. Servizio di Antonella Mitola TG2000.