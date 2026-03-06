Milano furgone senza indicatore travolge uomo | video choc

Un uomo di 41 anni è stato investito da un furgone mentre attraversava la strada davanti a Porta Venezia a Milano. Il veicolo, che stava svoltando a sinistra senza attivare l’indicatore, non ha rispettato la precedenza. L’incidente è stato ripreso da un video che mostra il momento del travolgimento e le conseguenze sulla vittima. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un uomo di 41 anni ha subito lesioni fisiche dopo essere stato travolto da un furgone che non ha rispettato la precedenza mentre svoltava a sinistra senza usare l’indicatore, davanti a Porta Venezia a Milano. L’incidente, avvenuto giovedì sera verso le 20:30, è stato immortalato dalla telecamera di bordo di un taxi e mostra chiaramente come il conducente del mezzo pesante abbia causato lo scontro con lo scooterista che procedeva dritto. Il ferito è stato immediatamente soccorso sul posto dal personale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza e successivamente ricoverato all’ospedale Sacco in condizioni non gravi. Le immagini circolate online evidenziano l’assenza di segnali luminosi da parte del veicolo più grande, elemento cruciale per stabilire le dinamiche della responsabilità nello scontro verificatosi nel cuore della città lombarda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

