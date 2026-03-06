Milano è pronta a intitolare un giardino a Chiara e Achille le due vittime di Crans Montana

Milano si prepara a dedicare un giardino o una targa a Achille Barosi e Chiara Costanzo, i due giovani deceduti nella tragedia di Crans Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. La decisione riguarda l’intitolazione di uno spazio pubblico in loro memoria, come confermato dalle autorità cittadine. L’evento si inserisce nelle iniziative per ricordare le vittime di quella drammatica notte.

La città di Milano intitolerà un giardino (o una targa) ad Achille Barosi e Chiara Costanzo, i due giovani morti nella tragedia di Crans Montana, in Svizzera, nella notte di Capodanno. Il Consiglio comunale, infatti, ha approvato l'ordine del giorno presentato dal capogruppo della Lega, Alessandro Verri. “Con questo atto il Consiglio comunale ha voluto esprimere la vicinanza dell’intera città alle famiglie di Achille e Chiara e rendere omaggio alla memoria di due giovani vite spezzate troppo presto. Milano non deve dimenticare”, ha commentato Verri. Nel documento si chiede il coinvolgimento delle famiglie dei due ragazzi e la promozione del “momento pubblico di commemorazione in occasione dell'intitolazione o dell'inaugurazione della targa”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Chiara Costanzo e Achille Barosi, oggi il rientro a Milano: a Linate le salme delle vittime di Crans-Montana. La direttaMilano, 5 gennaio 2025 – Oggi il rientro in Italia delle salme delle vittime della strage di Crans-Montana.

Crans-Montana, il ritorno a casa di Sofia: «L’emozione di rivedere la luce del sole e sentire il calore sulla pelle, l’aria sul viso»Dopo oltre 60 giorni di degenza la 16enne è potuta tornare a casa. Ogni due giorni deve rientrare al Niguarda per le medicazioni. Sono sei i ragazzi ancora ricoverati dopo la strage di Capodanno ... vanityfair.it

Strage di Crans, Sofia a casa dopo 62 giorni di ospedale: «La luce del sole, un hamburger. Che emozione il ritorno alla normalità»Migliorano le condizioni dei ragazzi ricoverati al Centro Grandi Ustionati. Ora sono cinque i feriti ancora in ospedale. L'assessore lombardo alla Sanità Guido Bertolaso: «Altre dimissioni entro Pasqu ... msn.com

