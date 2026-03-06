milano cortina verona apre ufficialmente le paralimpiadi invernali 2026

A Verona sono state ufficialmente inaugurate le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La cerimonia di apertura si è svolta interamente all’Arena di Verona, lo stesso luogo che ha ospitato la conclusione delle Olimpiadi. L’evento ha segnato l’inizio delle competizioni, con la partecipazione di atleti provenienti da diversi Paesi. La manifestazione si svolge in diverse località delle due regioni italiane.

VERONA - Si sono aperte ufficialmente le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La cerimonia d'apertura si è svolta interamente all'Arena di Verona, lo stesso luogo in cui sono state chiuse le Olimpiadi, segno di continuità tra i due movimenti. A dare il via all'apertura dei Giochi, alla presenza dell presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni, è il presidente del Comitato Internazionale Paralimpico, Andrew Parsons. "Benvenuti ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - le parole di Parsons - Da Roma 1960 l'Italia per noi è come una seconda casa, è bello essere di nuovo qui: voglio riflettere su qualcosa di profondo, gli sforzi di pochi possono plasmare quelli di molti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

