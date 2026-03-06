Un atleta iraniano iscritto ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina si è ritirato, lasciando il suo posto vacante. Con la mancata partecipazione dell’Iran, la bandiera nazionale è stata rimossa dalla cerimonia di apertura. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente questa presenza, senza altri dettagli sui motivi o eventuali ripercussioni.

L’Iran non prenderà parte ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: questo è quanto appreso da una nota espressa dal Comitato Paralimpico Internazionale. Quest’ultimo ha infatti chiarito che l’unico atleta iscritto ai Giochi in rappresentanza del Paese, il fondista Aboulfazl Khatibi Mianaei, non potrà raggiungere l’Italia per chiare ragioni di sicurezza legate al conflitto in Medio Oriente. A partire da sabato, giorno che ha sancito l’inizio della guerra in Iran, il Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 e l’Ipc non hanno mai smesso di lavorare dietro le quinte al fine di riuscire a trovare strade alternative che potessero garantire un accesso sicuro alla delegazione iraniana verso i Giochi Paralimpici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano Cortina: si ritira unico atleta iraniano iscritto ai Giochi Paralimpici

Leggi anche: Milano Cortina, Iran non parteciperà alle Paralimpiadi: l'unico atleta iscritto non può raggiungere l'Italia

Si ritira l’unico atleta iraniano alle Paralimpiadi: il viaggio in Italia lo avrebbe messo a rischioAlle Paralimpiadi Invernali l'Iran avrebbe dovuto gareggiare con Aboulfazl, ma lo sciatore non parteciperà alle gare perché il viaggio verso l'Italia...

Una selezione di notizie su Milano Cortina.

Temi più discussi: Tutte le sedi di gara dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026; La Fiat 600 Hybrid Sport Milano Cortina 2026 va bene anche dopo le Olimpiadi; Le Olimpiadi di Milano Cortina hanno nascosto bene i problemi; Le porte aperte dalle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Milano Cortina: in testa poi si ritira, Giacomel 'devastante così'Prima l'illusione dei due poligoni passati indenne, poi il dolore al fianco e lo stop. Tommaso Giacomel chiude i suoi Giochi a bordo pista, costretto a fermarsi proprio mentre sembrava che la sua Olim ... ansa.it

Milano-Cortina, la diretta: Giacomel si ritira. Da Lollobrigida a Fontana, l'Italia sogna altre medaglie. Le gare di oggiTommaso Giacomel ha accusato un leggero malore durante la 15km maschile di biathlon ed ha preferito fermarsi lungo il percorso, dove è stato immeditamente assistito dal medico della squadra. Ora sta ... ilmessaggero.it

Consegnare alla storia la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina di stasera nel modo più discreto possibile, sperando che domani le gare possano cominciare senza ulteriori incidenti diplomatici nati nelle tre ore di spettacolo e sfilata previst - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Nuovi incidenti nello snowboard paralimpico, cadono l'azzurro Epis e il favorito Von Gruningen. La pista sarà ridisegnata. Si deciderà nel pomeriggio la partecipazione o meno di Cardani alle gare. #ANSA x.com