Alle 20 di questa sera l’Arena di Verona ospita l’inaugurazione ufficiale dei Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, segnando l’apertura dell’evento. La cerimonia coinvolge atleti, organizzatori e pubblico, con l’obiettivo di dare il via alla competizione che si svolgerà in diverse località delle due regioni. La serata rappresenta il primo momento di grande attenzione per le Paralimpiadi.

Questa sera alle 20 l’Arena di Verona apre ufficialmente i Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo le Olimpiadi di febbraio, l’Italia torna al centro dello sport mondiale con la cerimonia inaugurale che darà il via a dieci giorni di gare, fino al 15 marzo. Lo spettacolo, intitolato Life in Motion, trasformerà l’antico anfiteatro romano in una grande arena paralimpica. Sul palco si alterneranno musica, performance artistiche e tecnologia per raccontare il valore dello sport paralimpico e il percorso degli atleti che arrivano a questi Giochi dopo anni di preparazione. Tra gli ospiti annunciati figurano Stewart Copeland, storico batterista dei Police, il compositore e producer Dardust – autore anche dell’inno ufficiale –, il trio italiano Meduza e la cantante Mimì Caruso, rivelazione di X Factor 2024. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Milano-Cortina 2026, al via le Paralimpiadi: Verona accende i Giochi

