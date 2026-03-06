Milano allarme bomba al Tribunale | sul posto polizia e vigili del fuoco

A Milano, polizia e vigili del fuoco sono intervenuti al Palazzo di Giustizia a causa di una segnalazione anonima che annunciava la presenza di una bomba. La telefonata, riferita da fonti ufficiali, sarebbe stata effettuata da una voce straniera. Le forze dell’ordine hanno immediatamente attivato le procedure di sicurezza e stanno verificando la situazione. La zona è stata evacuata per precauzione.

Polizia e Vigili del Fuoco al Palazzo di Giustizia di Milano a seguito di una segnalazione telefonica, pare effettuata da una voce straniera, che annunciava la presenza di un ordigno esplosivo. Sono in corso accertamenti e verifiche di sicurezza. Davanti all’edificio si sono concentrati numerosi mezzi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, mentre alcune aree del tribunale stanno venendo evacuate a scopo precauzionale. Le udienze sono state sospese e i processi in corso interrotti. Tutte le persone presenti nell’edificio sono state fatte evacuare. Sul posto tre mezzi dei Vigili del Fuoco. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, allarme bomba al Tribunale: sul posto polizia e vigili del fuoco Leggi anche: Allarme bomba al Tribunale di Milano, in corso l’evacuazione: sul posto la polizia Leggi anche: Un biglietto annuncia un ordigno in un'aula, allarme bomba a scuola: polizia sul posto Tutti gli aggiornamenti su Milano allarme bomba al Tribunale sul.... Temi più discussi: Roma, allarmi bomba nella sede di Fdi e a Palazzo Grazioli; Lega, artificieri nella sede di via Bellerio: rientrato l'allarme bomba; Allarme bomba nella sede della Lega: artificieri sul posto; Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano. Allarme bomba in Tribunale a Milano: le 4 telefonate, i controlli e l’evacuazione. Ispezioni con i cani in ogni stanzaPiù di una chiamata al 112 da numeri fittizi annuncia la presenza di un ordigno a Palazzo di Giustizia. Sospese tutte le attività, centinaia di persone lasciano l’edificio ... ilgiorno.it Milano, evacuato il palazzo di giustizia: scatta l'allarme bomba per il tribunale di MilanoAttimi di tensione nel cuore della città dove è scattato il tribunale Milano allarme bomba: polizia e vigili del fuoco sul posto mentre il palazzo viene evacuato. notizie.it Il Corriere della Sera, fondato a Milano nel 1876 da Eugenio Torelli Viollier, celebra i suoi 150 anni. Per l’occasione il quotidiano è in edicola con la copia anastatica del primo numero, la riproduzione fedele della prima pagina uscita tra il 5 e il 6 marzo 1876. A - facebook.com facebook OLIMPIA MILANO: LA STORIA DI KEITH LANGFORD, LO “SCORER” DI UNA STAGIONE DA SOGNO legabasket.it/news/138048/ke… #TuttoUnAltroSport x.com