Milano allarme bomba al Palazzo di Giustizia Il racconto di una giornata di panico

A Milano, il Palazzo di Giustizia è stato evacuato a causa di un allarme bomba. Dopo circa sette ore di verifiche e controlli, sia all’interno che all’esterno dell’edificio, le forze dell’ordine hanno concluso le operazioni e la situazione è tornata alla normalità. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo all’origine dell’allarme.

