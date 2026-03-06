Milano allarme bomba al Palazzo di Giustizia Il racconto di una giornata di panico

A Milano, il Palazzo di Giustizia è stato evacuato a causa di un allarme bomba. Per circa sette ore, forze dell’ordine hanno effettuato verifiche e controlli sia all’interno che all’esterno dell’edificio. La situazione ha creato un clima di tensione tra le persone presenti, prima che la normalità tornasse lentamente alla fine delle operazioni di sicurezza.

Dopo circa sette ore di verifiche e controlli all’interno e all’esterno del Palazzo di Giustizia di Milano per un allarme bomba la situazione è tornata gradualmente alla normalità. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Milano, allarme bomba al Palazzo di Giustizia. Il racconto di una giornata di panico Articoli correlati Milano, allarme bomba al Palazzo di Giustizia: evacuatoPolizia e vigili del fuoco sono intervenuti al palazzo di Giustizia di Milano dove nella mattinata di venerdì 6 marzo 2026 è arrivata una telefonata,... Milano, allarme bomba al Palazzo di Giustizia. Il racconto di una giornata di panico Contenuti e approfondimenti su Milano allarme bomba al Palazzo di... Temi più discussi: Rientra dopo 7 ore allarme a Palagiustizia di Milano, nessun ordigno; Allarme bomba in tribunale, finita la bonifica dopo l'evacuazione: tre scarcerati (per le udienze saltate); Allarme bomba al Palagiustizia di Milano, controlli in corso; La telefonata del falso allarme al Palazzo di Giustizia di Milano: Voglio evitare tante morti. Allarme bomba al palazzo di Giustizia di Milano, cani anti esplosivo in azione stanza per stanzaLa Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dove è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba. Sono in ... ilmessaggero.it Milano, evacuato il palazzo di giustizia: scatta l'allarme bomba per il tribunale di MilanoAttimi di tensione nel cuore della città dove è scattato il tribunale Milano allarme bomba: polizia e vigili del fuoco sul posto mentre il palazzo viene evacuato. notizie.it Nel Palazzo di Giustizia di Potenza, confronto a più voci nel convegno “Donne e Carcere” promosso dalla locale sezione dell’Associazione Donne Giuriste Italia - facebook.com facebook #Tg2000 - #Milano, #allarme #bomba al Palazzo di Giustizia. Il racconto di una giornata di panico #6marzo #Tv2000 @tg2000it x.com