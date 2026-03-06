Milano allarme bomba al Palazzo di Giustizia | evacuato

Nella mattinata di venerdì 6 marzo 2026, il Palazzo di Giustizia di Milano è stato evacuato a causa di una telefonata anonima che annunciava la presenza di una bomba. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sul posto, con le forze dell’ordine che hanno controllato gli ambienti e messo in sicurezza l’edificio. La telefonata si è rivelata priva di elementi concreti e l’area è stata restituita alla normalità.

