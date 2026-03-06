Milano | 7 milioni per il nuovo centro sportivo di Cambiasso

La Giunta comunale di Milano ha approvato l’interesse pubblico per la riqualificazione del centro sportivo di via Francesco Cilea 61, un impianto che non è più in uso dal 2019. Per il progetto sono stati stanziati sette milioni di euro, destinati ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’area. L’intervento riguarda un’area che da anni rimane inattiva.

La Giunta comunale di Milano ha ufficialmente dichiarato l'interesse pubblico per la riqualificazione del centro sportivo di via Francesco Cilea 61, un impianto abbandonato dal 2019. Il progetto, presentato dalla società Camfit Ssd guidata dall'ex calciatore Esteban Cambiasso, prevede un investimento privato di quasi 7 milioni di euro e una gestione in concessione ventennale senza oneri per il Comune. L'iniziativa trasforma radicalmente l'offerta sportiva della zona: i campi da calcio a undici vengono convertiti in due spazi dedicati al calcio a cinque, affiancati da sei campi da padel e due da tennis. Questa operazione segna un punto di svolta nella politica sportiva locale, spostando il baricentro verso discipline più accessibili socialmente ed economicamente.