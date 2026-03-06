Milano | 19.000 bambini ucraini piano contro la deportazione

Il consiglio comunale di Milano ha approvato all’unanimità una mozione per sostenere la campagna Bring kids back UA. La decisione impegna la città a offrire assistenza psicologica ai minori ucraini rimpatriati dopo essere stati deportati in Russia. Si tratta di circa 19.000 bambini provenienti dall’Ucraina. La mozione riguarda l’intervento per tutelare i minori coinvolti in questa situazione.

Il consiglio comunale di Milano ha approvato all’unanimità una mozione per sostenere la campagna Bring kids back UA, impegnandosi a fornire assistenza psicologica ai minori ucraini rimpatriati dopo essere stati deportati in Russia. La decisione, presa il 5 marzo 2026, vede la città lombarda unirsi allo sforzo internazionale guidato dal governo ucraino e dall’Unicef per contrastare la russificazione forzata dei bambini. L’iniziativa, depositata nel mese di novembre da Daniele Nahum e Gianmaria Radice su impulso di Europa Radicale, ha ottenuto il sostegno di tutti i gruppi politici presenti in aula. Il testo approvato prevede non solo l’adesione formale alla campagna di rimpatrio, ma anche l’attivazione di programmi specifici per la cura dei traumi subiti dai minori durante la loro detenzione nei territori controllati dalla Russia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Milano: 200 bambini a rischio, rette schizzano a 11.000€ con il nuovoCampus Internazionale a Milano: Una Scuola Paritaria a Rischio e Rette in Forte Aumento La scuola paritaria Giovanni XXIII di Milano potrebbe...

In fuga dalla guerra 235.000 soldati ucrainiI militari hanno un’età media sopra i 40 anni però in prima linea ci sono pure sessantenni, perché un quarto delle persone mobilitate per il fronte...

Contenuti e approfondimenti su Milano 19 000 bambini ucraini piano....

Discussioni sull' argomento Biancaneve e i 7 nani (?); La sua fondazione lo ricorda con Zuppi. E a Cusano una mostra sulla sua scelta; Milano Fashion Week 2026: eventi e calendario delle sfilate; 7 eventi (anche gratis) per questo weekend in Brianza.

Borsa Milano chiude in calo #ANSA x.com

Rientrato dopo 7 ore l'allarme a Palagiustizia di Milano. Dopo verifiche e controlli non è stato trovato alcun oggetto sospetto. #ANSA - facebook.com facebook