Milan | verso il calciomercato estivo

Il Milan si prepara alla finestra di mercato estiva 2026, con la stagione 202526 ancora in corso. Alla vigilia del derby contro l’Inter dell’8 marzo, la squadra è seconda in classifica e i riflettori sono già puntati sulle possibili mosse future. Le trattative e le strategie di mercato sono al centro delle discussioni tra dirigenti e tifosi, mentre il club monitora le esigenze della rosa.

Con la stagione 202526 che entra nel vivo – Milan secondo in classifica alla vigilia del derby contro l’Inter dell’8 marzo – le attenzioni rossonere si spostano già verso il calciomercato estivo 2026. Andrea Stramaccioni, intervenuto a Tuttosport, ha tracciato le linee guida per i prossimi rinforzi: “È un discorso da sviluppare intorno alle idee dell’allenatore”. Il futuro del Milan dipenderà fortemente dalle scelte tattiche di Massimiliano Allegri, con interrogativi aperti su un possibile cambio modulo o la prosecuzione del 3-5-2 consolidato. Allegri sembra orientato a continuare con la difesa a 3, sistema che ha dato solidità e equilibrio nonostante qualche sofferenza recente (come contro squadre chiuse). 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: verso il calciomercato estivo Milan, un altro difensore importante si aggiunge alla lista per il calciomercato estivoCalciomercato invernale in archivio, con il Milan che - come noto - ha piazzato un colpo in attacco (Niclas Füllkrug) e uno sulla trequarti (Alphadjo... INCREDIBILE!!!!!!!! Milan News Andrea Longoni Calcio Mercato Approfondimenti e contenuti su Milan verso il calciomercato estivo. Temi più discussi: Milan, Gabbia verso l'esclusione dalla lista dei conovocati per la sfida contro la Cremonese; Calciomercato Milan, gli obiettivi per l’estate sono tre vecchie conoscenze; La convocazione nel derby e l'idea sul futuro al Milan: Gimenez verso il ritorno; Leao-Milan, rinnovo vicino: Tare accelera per il prolungamento. Calciomercato: Rashford offerto al Milan, Casadei verso il Torino, Como su FresnedaCalciomercato Torino: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it Milan, via Loftus-Cheek: l’erede è il ‘nuovo’ PogbaIl Milan ragiona sulla possibilità di andare a rinforzare il centrocampo e il 'nuovo' Pogba potrebbe fare a caso dei rossoneri ... calciomercatonews.com #Milan, il #derby si vive insieme: con Together i tifosi rossoneri protagonisti a San Siro #SempreMilan #SerieA x.com % A seguito della notizia di questa mattina della richiesta della Procura di Milano di archiviare l'indagine sul passaggio di proprietà del Milan nel 2022, è emersa l'indiscrezione di - facebook.com facebook